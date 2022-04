Emanuela Folliero, bomba sexy: "Perché piacevo a Berlusconi". Indiscreto sul primo provino...

26 aprile 2022 a

Rivela dei dettagli sulla sua carriera e su Silvio Berlusconi che la scelse dopo un provino Emanuela Folliero. In una intervista a Specchio, il magazine de La Stampa, il volto Mediaset, racconta che non solo il Cavaliere la predilesse per il suo sorriso, ma anche per altro. "Mi hanno spiegato che gli piacqui perché ero leggermente strabica", confessa la Folliero.

Una rivelazione che ancora oggi la fa molto ridere: "Potrò avere tanti altri difetti, ma non sono mai stata strabica. Ancora oggi mi chiedo perché Berlusconi abbia detto così. Forse ero così concentrata sull'obiettivo che lo sarò sembrata davvero", osserva l'annunciatrice. Del resto è un fatto che da quel momento in avanti la Folliero è diventata una dei volti più noti delle reti Mediaset. Prima come annunciatrice e poi come vera e propria regina di Rete quattro.

"Nel 1990 non ero una sprovveduta. Avevo studiato dizione, ero già stata in passerella, ero stata presentatrice di Telenova. Eravamo in settanta al provino. Alla fine della settimana, il venerdì, Berlusconi decideva tra una rosa che i suoi collaboratori avevano già scremato", ha aggiunto la Folliero. Che giura: "Mi presentai con una giacca e una camicia chiusa fino all'ultimo bottone" per nascondere quanto fosse in realtà prorompente: "Sicuramente non fu quella ad agevolarmi, avevo nascosto tutto".

