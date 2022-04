Elisa Isoardi, ritorno di fiamma? "Ecco il suo 'nuovo' uomo": gossip, è terremoto

Francesco Fredella 27 aprile 2022 a

Sull'ultimo numero di Diva e Donna, in una rubrica di gossip, si parla dei retroscena più belli che riguardano il mondo dei vip. E si parla, in questo numero, anche di Elisa Isoardi (ex conduttrice di Rai1). Pare che abbia trovato l'amore, meglio usare il condizionale come spesso accade. “Gira voce che la conduttrice, ex di Matteo Salvini, sia molto serena anche per un altro motivo: da un po’ avrebbe un nuovo cavaliere…”, si legge.

Ma davvero la conduttrice ha trovato nuovamente l’amore? Per adesso nessun ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo: secondo l'indiscrezione del noto settimanale, sembra che Elisa Isoardi sia innamorata di un misterioso cavaliere. Di chi si tratta? Un vero mistero per adesso. “Pare abbia un cavaliere, ma no… Non si tratta di un ritorno di fiamma con l’ex storico, Alessandro Di Paolo…” , si legge ancora.

Il ritorno in tv non è da escludere. Dopo un passato glorioso in Rai sia come conduttrice, sia a Ballando con le stelle, l'ex di Salvini è tornata in video all'Isola dei famosi lo scorso anno. Poi lo stop. È praticamente scomparsa dai radar della tv. Come mai? Il motivo ancora non si conosce, ma sembra quasi del tutto certo che presto possa tornare in televisione.

