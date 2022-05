Marta Fascina? Dove è stata sorpresa dai paparazzi: la foto che pochissimi potevano immaginare

06 maggio 2022 a

Qui Portofino, il "regno" di Pier Silvio Berlusconi, la città ligure in cui ha recentemente acquistato una nuova e lussuosissima villa, Villa San Sebastiano. E per festeggiare il suo 53esimo compleanno, il figlio del leader di Forza Italia ha scelto proprio Portofino.

Una festa lontano dai riflettori, senza troppi vip e personaggi famosi, proprio com'è nello stile di Pier Silvio. Insieme a lui, ovviamente Silvia Toffanin e i loro figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Un quadro di famiglia, intimo, ristretto.

Ma al quadro di famiglia si è aggiunta anche un'ulteriore... pennellata. A sorpresa, infatti, in Liguria è arrivato anche papà, Silvio Berlusconi, insieme alla sua compagna, Marta Fascina. Insomma, tre generazioni di Berlusconi a Portofino. L'intera famiglia si è spesa in una passaegiata per il paese, dove sono stati intercettati e immortalati dai paparazzi di Oggi.

Curioso il fatto che tutti i Berlusconi fossero vestiti sul tuono del blu, jeans compresi. Unica eccezione, i pantaloni rosa della Toffanin. La conduttrice di Verissimo ha regalato a Pier Silvio una Mini Moke, ovvero una piccola vettura decappottabile modellata proprio sulla Mini, il cui prezzo si aggira attorno ai 20mila euro.

