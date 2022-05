Michelle Hunziker e il retroscena su Eros Ramazzotti: cosa è successo dopo il bacio

07 maggio 2022 a

a

a

Non sembra ancora finita la magica storia d'amore tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti . Dopo vent'anni dalla fine del loro rapporto, la conduttrice elvetica torna a parlare del rapporto con il padre di sua figlia Aurora. Lo fa in un'intervista rilasciata per Verissimo con Silvia Toffanin . Michele ha confessato tutto e non ha nascosto l'emozione.

Il gesto che rivela come stanno davvero le cose tra Arisa e Coppola. Gira una voce...



Dopo che Hunziker ha ufficializzato l'acquisto con l'imprenditore Tomaso Trussardi , i fan della coppia di Più bella cosa non c'è a sperare in un ritorno d'amore. Come si è visto nel recente programma di Michelle One Women Show , i due sono stati protagonisti di un momento intimo dove è scattato anche un bacio a stampo che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico.

"Ma scusa, come fai...?". La Ferragni si presenta così a Palermo: scatta subito la "valanga" contro Chiara



I due si sono separati nel 2002, ma è come se fossero sempre stati legati nonostante le vite siano andate avanti per entrambi. Michelle ha avuto altre due figlie, Sole e Celeste , da Tomaso Trussardi mentre Eros ha avuto Gabrio Tullio e Raffaella Maria nati dall'amore con la modella Marica Pellegrinelli . Proprio nella serata che li ha visti così affiatati i due si sono dedicati frasi bellissime e dolcissime, e questo ha fatto ben sperare i fans della coppia. Proprio con Silvia Toffanin, Michelle è ritornata a quel momento con gli occhi lucidi , dimostrandosi orgogliosa e contenta di aver mantenuto un così bel rapporto con Eros.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.