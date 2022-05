Britney Spears completamente fuori controllo: 12 foto di nudo integrale, immagini esplicite

10 maggio 2022 a

a

a

Una cosa è certa, Britney Spears non ha vergogna nel mostrare il suo corpo senza veli. Basta andare nel suo profilo Instagram per trovare una carrellata di foto di lei completamente nuda. Si copre il seno con le mani e sulle parti intime ha incollato delle emoticon, altrimenti il social gliele avrebbe rimosse. Ben dodici foto di nudo integrale pubblicate ieri, lunedì 9 maggio, tutte molto simili tra loro. Stesso luogo, stesse pose.

Video su questo argomento Britney Spears sarà di nuovo mamma, aspetta il terzo figlio TMNews

Ecco alcune delle foto pubblicate sul profilo di Britney Spears:



La cantante ha così scritto sotto la prima carrellata: “Foto dell’ultima volta che sono stata in Messico PRIMA che ci fosse un bambino dentro di me”. E continua: “Perché diavolo sembro 10 anni più giovane in vacanza?”. I fan dopo questo gesto si sono dimostrati preoccupati per la sua salute mentale e tra i vari commenti si legge: “Questa ragazza è malata, sta piangendo per chiedere aiuto” ha scritto un suo follower. E un altro ancora ha commentato: “Sono abbastanza sicuro che la tutela fosse in atto per una ragione”, riferendosi alla precedente tutela del padre sulla cantante, ora revocata.

Charlene di Monaco? "Quanti milioni la paga Alberto per farsi vedere con lui": cifre sconvolgenti



Ma i commenti non si fermano qua: “Sto iniziando a pensare che chi aveva il controllo forse avrebbe dovuto mantenere il controllo”. E ancora: “Vorrei davvero che smettesse di farlo. Continui a dimostrare che esiste una piccola instabilità”. C’è anche chi le suggerisce di aprire un account OnlyFans: “Almeno crea una pagina per soli fan. Amo Britney ma ha due ragazzi grandi che possono vederlo”. Solo il 24 aprile la Spears aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa dai social. Ma così non ha fatto. Il giorno dopo tale dichiarazione è tornata più attiva che mai pubblicando un video dove si provava un vestito.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.