Michelle Hunziker, ormone impazzito: beccata così al parco, la foto è un terremoto

È ormai da diverso tempo che si vocifera circa una relazione tra Michelle Hunziker e il medico Giovanni Angiolini. Nulla è più segreto oramai. Il settimanale Chi Magazine ha condiviso in esclusiva gli scatti del bacio passionale tra la conduttrice e il medico sardo. I due sono scappati per una romantica fuga d'amore a Parigi e proprio qui sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi.

Non è più un mistero quindi la relazione tra i due. Michelle dopo la separazione da Tomaso Trussardi ha trovato subito conforto nel bel 'Don' Giovanni. La neo coppia era già stata beccata in Sardegna e pochi giorni fa anche nel lussuoso Excelsior Hotel Gallia. Parallelamente si era anche parlato di un presunto riavvicinamento con l'ex marito Tomaso dopo essersi incontrati a Val di Genova. Il tutto è stato subito smentito.

Secondo il magazine di Signorini i due avrebbero trascorso gli ultimi giorni a Parigi dopo aver raggiunto la capitale francese separatamente venerdì. Michelle e Giovanni si sono dati appuntamento in hotel e da lì sarebbe partita la loro vacanza romantica. Tra baci, abbracci, visite alla Tour Eiffel e spettacoli al Moulin Rouge la coppia sembrerebbe più affiatata che mai. Al momento non hanno ancora annunciato pubblicamente la loro relazione, chissà quindi quando la Hunziker deciderà di farlo visto che ormai la loro storia è uscita allo scoperto.

