Principe Carlo, "che situazione...": scandalo a Londra, cosa gli è sfuggito di bocca

La presenza del principe Carlo a Westiminster per l'apertura dei lavori del Parlamento ha segnato un momento importante nella monarchia inglese: per la prima volta in 59 anni la Regina Elisabetta è stata costretta a dare forfait su suggerimento medico. Pare infatti che le condizioni di salute della Sovrana non siano buone. Per questo avrebbe bisogno di parecchio riposo, soprattutto in vista del Giubileo di Platino, quando Sua Maestà festeggerà ben 70 anni di regno.

Adesso, però, emerge un retroscena su Carlo. Pare, infatti, che dopo essere arrivato a Westminster si sia lamentato con sua moglie, Camilla Parker-Bowles. Il futuro re d'Inghilterra indossava la sua alta uniforme di Admiral of the Fleet (Ammiraglio della Flotta) e sembra si sia scambiato alcune parole con la duchessa di Cornovaglia prima di entrare nell'edificio. Un esperto di lettura del labiale, Jeremy Freeman, sarebbe riuscito a decifrare le sue parole.

"Oh mio Dio, che situazione spiacevole", avrebbe detto il principe, stando a quanto rivelato da Freeman al Mirror. Poi, in un secondo momento, lo si è visto fare un cenno a Camilla per suggerirle da che parte dovesse stare. Stando a un esperto del linguaggio del corpo, invece, il principe William - anche lui presente all'evento - sarebbe apparso molto nervoso durante il discorso del padre. Adrianne Carter ha detto al Daily Star che il duca di Cambridge sembra aver perso un po' di fiducia in se stesso rispetto ad altre situazioni.

