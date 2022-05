"Il ministro di Mario Draghi ha le corna": bomba di Dagospia, occhio a questa foto

12 maggio 2022 a

La bombetta viaggia come sempre su Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino che non censura nulla, nessun tipo di rumors o indiscrezione. E in questo caso, più che di bombetta si deve parlare di vera e propria bomba. Il tutto condensato nelle poche righe di quei "flash" che chi segue Dago conosce alla perfezione.

Dunque, largo al "flash", che recita. "L'ala dell'infelicità si è impossessata del cuore di un ministro del governo Draghi", questa la premessa. E a cosa è dovuta tale infelicità? Il ministro "non riesce a capacitarsi che la moglie non l'abbia tradito, per di più con un altro politico", conclude il flash Dagospia.

Ovviamente nessun nome: trattasi di informazione privata, non rilevante, certo dolorosa - se confermata - per il ministro in questione. Dagospia, con il suo consueto stile graffiante, così come potete vedere qui in calce dà conto della pruriginosa indiscrezione corredandola dalla foto di un uomo con corna da alce. Inutile stare a spiegarne il significato...

