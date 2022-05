Le Iene, urlo di Belen dietro le quinte: "Ora lo posso dire...", il segreto svelato

Francesco Fredella 12 maggio 2022 a

Belen Rodriguez esce allo scoperto. E lo fa a Le Iene, il programma di Italia 1 dove è impegnata come conduttrice. “Adesso lo posso dire: forza Inter!”, dice nel corso di una pausa mentre va in scena all'Olimpico di Roma la partita tra Juve e Inter (che si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri). La showgirl, insomma, ammette di essere tifosa dell'Inter e fa un vero e proprio pieno di complimenti sui social. Per lei si tratta di un bel momento professionale: da una parte c'è il lavoro in tv, a Le iene, dall'altra l'attività come influencer.

Ma sembra che vada a gonfie vele anche l'amore: Belen è tornata con Stefano De Martino dopo la fine della storia-lampo con Antonino Spinalbese, che oggi è un affermato imprenditore. Storia chiusa, definitivamente. Ora i due, che sarebbero rimasti in ottimi rapporti, si sentono solo per la loro unica figlia, che ha meno di un anno. Una bimba fantastica, che viene coccolata da Antonino e Belen: i motivi del loro addio non si conoscono ancora.

Poi è tornato De Martino, che non ha mai chiesto il divorzio da Belen. I due, tra alti e bassi proprio come le montagne russe, sono tornati ad amarsi. Come prima, più di prima. Belen, al fianco di Teo Mammucari, è molto affiatata. Tra l'altro, sembra che sia stata confermata anche a Tu si que vales, programma che la vede alla conduzione mentre Teo è giurato. Le registrazioni riprenderanno a giugno.

