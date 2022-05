Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria? Le nozze in gran segreto del figlio: spunta una foto...

Francesco Fredella 13 maggio 2022 a

Nozze segrete per il figlio di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Si è sposato senza il clamore mediatico, senza dare in pasto ai salotti tv le immagini del "sì", vissuto nel più discreto dei modi. Ma la notizia trapela ugualmente. Gian Amedeo è il loro secondogenito della coppia, fratello di Guenda - ex concorrente del Gf vip. Solo dopo la cerimonia, mamma Maria Teresa ha pubblicato alcune foto sui social che hanno fatto subito il giro della Rete. Gian Amedeo ha detto "sì" alla sua Francesca, innanzi a pochissimi intimi, dopo otto anni d'amore.

“Perché la vita a volte può trasformarsi in una FAVOLA…Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno. Un matrimonio romantico nel sito archeologico di Nora perché, come ha detto Francesca durante lo scambio delle promesse, ‘il destino era stanco di aspettare’. Perché loro due pensate hanno dormito vicini appena nati nella stessa nursery alla Mangiagalli di Milano nel luglio del’92. ‘Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano’…Paulo Cohelo’. Ora non mi resta che condividere la mia profonda gioia con voi!”, scrive Maria Teresa dopo la cerimonia. Il tempo passa, la famiglia (allargata), sembra essere più felice che mai.

Ovviamente arrivano anche parole dolcissime da parte di Guenda Goria. “Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo? Siete meravigliosi, belli, sani, di gran cuore, semplici e dì immenso valore. Vi amo. Sorellina Guenda. Evviva gli sposi! Francesca e Gian-Amedeo”, scrive l’ex gieffina vip.



