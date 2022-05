Ilona Staller e Putin, "una notte di sesso". Le parole (e la foto) che scatenano il caso

16 maggio 2022 a

a

a

Reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, Ilona Staller torna a far parlare di sé. Ma questa volta il programma condotto da Ilary Blasi non c'entra. L'ex attrice hard ha pubblicato nelle scorse ore un bizzarro post contro la guerra sul suo profilo Instagram. Fin qui non ci sarebbe niente di male. A far discutere è stato quello che ha scritto la donna sotto il suo selfie. Un messaggio contro Putin in persona: "Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!" e a seguire una serie di hashtag come #love #nowar. Un messaggio estremamente diretto quello dell'ex naufraga che ha riscosso pareri discordanti.

"Quelli sono esseri umani?". Ilona Staller fa a pezzi l'Isola di Ilary Blasi: la rivelazione sul reality

Un fan di Ilona ha commentato la foto scrivendo: "Ci vorrebbero tante Ilona Staller come te, da un pezzo che era finita sta azz de guerra". Ma c'è anche chi non ha apprezzato le parole dell'ex attrice e l'ha attaccata. Molti si domandano se qualcuno potrà mai prendere in considerazione l'idea della Staller. Lei, intanto, la su parte l'ha fatta, anche se le parole non dovessero mai arrivare allo Zar.

Ecco la foto postata dalla Staller su Instagram:

Malena e il giornalista sposato "sverginato col dildo fucsia": c'è il nome, un terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.