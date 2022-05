Beatrice Valli completamente nuda prima del fatidico sì: "Ma sei una mamma"

17 maggio 2022 a

a

a

Un addio al nubilato scoppiettante per Beatrice Valli. L'influencer ha festeggiato in una lussuosa Masseria in Puglia circondata dalle amiche più care. Tra feste, balli e tanto sole la Valli ha trovato anche qualche momento per scattare delle foto ricordo immersa nelle bellezze pugliesi. In particolare uno degli ultimi post ha infuocato i bollori dei suoi followers.

Le foto porno di Berruti? "Non dite che...", il clamoroso sfogo di Maria Elena Boschi

Beatrice ha posato completamente nuda in una vasca all'aperto coprendosi il seno con le braccia ma lasciando il lato B a pelo d'acqua in bella mostra. Inutile dire che una pioggia di complimenti è arrivata per lei. Accompagnata, però, anche da qualche insulto per la sua nudità. Lei però aveva anticipato i suoi haters scrivendo sotto al post: "Ma sei una mamma!". Sapeva che con questi scatti avrebbe smosso l'indignazione di molti.

Ecco le foto postate dall'influencer su Instagram:

Laura Torrisi, bomba sexy al fiume: gli scatti rubati in bikini, curve pazzesche | Guarda

Più bella e raggiante che mai. Beatrice si mostra come mamma l'ha fatta e, a pochi, giorni dal matrimonio che sarà il 29 maggio. l'influencer sembra in ottima forma. Non poteva mancare il commento del futuro marito Marco Fantini che, ironizzando, scrive sotto al post: "Avevi finito i cambi in valigia?". Loro sono una delle coppie più amate di Instagram con milioni di followers a seguito. Quest'ultimi, infatti, sono in trepidante attesa di vederli coronare il loro sogno d'amore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.