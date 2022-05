Victoria dei Maneskin, nudo frontale integrale in mezzo ai fiori: tutti sconvolti, là sotto...

17 maggio 2022 a

"Ti ho portato dei fiori", scrive maliziosa Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin. Reduce dal trionfale ritorno all'Eurovision Song Contest da vincitori in carica, per omaggiare il pubblico di Torino ed europeo, la band romana guidata da Damiano David (infortunato) sta trascorrendo qualche giornata di relax, merce rarissima in un anno e mezzo vissuto nel frullatore della fama e del successo, dopo i fasti di Sanremo, di Rotterdam e dei concerti negli Stati Uniti. E così la giovanissima Victoria può dedicarsi a uno dei suoi passatemi preferiti: mostrarsi su Instagram senza veli.

Se in scena si scatena, con tanto di nude-look e adesivo sui capezzoli, roba da far scaldare a velocità zero il già bollente pubblico rock giù dal palco, fuori da teatri e arene ma davanti all'obiettivo (macchina fotografica o fotocamera del telefonino, non fa differenza), la De Angelis preferisce vestire i panni conturbanti di una Lolita altera ma sensuale, sempre un po' distaccata, quasi distratta. L'ultima prodezza? Un nudo frontale integrale, con le pudenda coperte (molto) a stento solo da qualche bocciolo colorato.

Capello biondo lungo e caschetto, occhiali da sole d'ordinanza, una manciata di fiori a coprire il seno e il pube. Ma ben poco lasciato all'immaginazione di fan e followers, che non a caso su Instagram commentanto quasi tutti con lo stesso emoticon, la faccina con occhi sbarrati e bocca aperta in segno di stupore.

