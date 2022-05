Pomeriggio 5, l'Uomo Gatto di Sarabanda? Clamorosa trasformazione: com'è e cosa fa oggi

18 maggio 2022 a

a

a

Ricordate l'Uomo Gatto, il pluricampione di Sarabanda? Ecco oggi lo storico concorrente del programma di Enrico Papi ha cambiato completamente vita. "Adesso - ha raccontato a Barbara d'Urso nello studio di Pomeriggio 5 - faccio il giornalista in campo musicale e sportivo. Mi occupo principalmente di calcio dilettantistico per quanto riguarda lo sport, ho seguito tre Festival di Sanremo e ho scritto anche un libro anche se non mi ritengo un vip". Gabriele Sbattella, questo è il suo vero nome, ha collezionato da Papi ben 79 vittorie di fila diventando uno dei concorrenti più noti di tutti i quiz.

"Stordiva e stuprava le ragazze". Ricordate quest'uomo? Sconcerto ad Amici di Maria De Filippi

I suoi esordi sono però ben lontani dal mondo della musica: "Facevo l'animatore di villaggio - ha spiegato - ho fatto quattro stagioni poi mi hanno chiamato dall'oggi al domani a giocare a Sarabanda". Proprio ai villaggi turistici Gabriele deve il nome "Uomo Gatto". Per anni infatti lo storico concorrente ha interpretato il dio dei gatti nel musical Cats.

Beautiful, il siluro di Ron Moss: "Non ho visto più nessuno". Sul set è finita malissimo?

Nonostante Sbattella abbia da tempo lasciato il mondo della tv, non cambia mai il look. L'Uomo Gatto predilige ancora una volta gli outfit originali: capelli biondi platino, occhiali gialli e camicia appariscente, l'ex concorrente fa subito rivivere i tempi lontani di Sarabanda.

"Non mi dite stupidate". Mara Venier perde la calma con Arisa e Vito: doppi sensi a luci rosse, il gelo a Domenica In

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.