Al Bano Carrisi compie 79 anni? Romina Power-Loredana Lecciso, duello rusticano in pubblico

Sono 79 le candeline che spegnerà oggi Al Bano Carrisi. Il noto cantante di Cellino San Marco ha già ricevuto tantissimi auguri per il suo compleanno. E tra gli omaggi social, non potevano certo mancare quelli della sua ex moglie Romina Power e dell'attuale compagna Loredana Lecciso. La prima però ha battuto sul tempo la seconda. I suoi auguri sono arrivati di prima mattina su Instagram.

La cantante ha pubblicato un post parecchio nostalgico: cinque fotografie - tre in bianco e nero e due a colori - che ritraggono lei e Albano da giovani. A impreziosire il tutto queste parole: "Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”.

Qualche ora dopo è stata la volta della Lecciso, che invece ha scritto “Auguri Al”, aggiungendo infine un cuoricino rosso. A corredo uno scatto in cui la coppia appare sorridente e unita in un affettuoso abbraccio. Un botta e risposta tra passato e presente, insomma. Da anni si parla di un possibile matrimonio tra Carrisi e la Lecciso. Anche se di recente, sia Albano sia Loredana hanno allontanato tale ipotesi, spiegando che il loro legame non ha bisogno di alcun vincolo. Il cantante ha avuto sei figli: quattro nati dalla relazione con Romina e due dalla love story con Loredana Lecciso.

