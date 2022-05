Michelle Hunziker, occhio alla mano: cosa spunta da dietro. Il dettaglio malizioso

23 maggio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker ha ottenuto la cintura blu. Nuovo traguardo per la showgirl svizzera, che ha iniziato a praticare il Karate grazie a Eros Ramazzotti. Ed è proprio all'ex marito che va il suo ringraziamento. "Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico Shihan Wakiuchi mi ha stretto la mia fatica di 6 ore consecutive di stage e esame intorno alla vita". Da qui la dedica su Instagram al cantante: "Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi di Iron Dojo che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi".

Michelle Hunziker, ormone impazzito: beccata così al parco, la foto è un terremoto | Guarda

Poi il video su Instagram. Nel filmato si vede la Hunziker abbracciare l'amica Simona e da dietro spuntare quello che lei definisce il "Senpai" (primo di un gruppo) Luigi. Proprio lui appare dietro le ragazze, mentre con la mano le stringe sotto la cintura. Luigi, come si vede dal suo profilo social, è molto amico di Eros Ramazzotti. Non è infatti un caso che il cantante abbia avvicinato l'ex moglie alla disciplina.

"Che fi***". Michelle Hunziker in quarantena? Il fuorionda bollente pescato da Striscia la Notizia | Video

Che la dedica di Michelle faccia pensare a un riavvicinamento sospetto con il cantante? Da mesi non si fa che parlare di un ritorno di fiamma, ma come ammesso da entrambi, la loro è solo amicizia. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi la Hunziker ha ritrovato l'amore, ma con Giovanni Angiolini.

"Lei ha cercato di farlo...". Rottura Hunziker-Trussardi, indiscrezioni sugli affari: solo ora si capisce tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.