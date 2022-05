Priscilla Salerno, la regina dell'hard nuda in strada per la Salernitana: follia da bollino rosso

23 maggio 2022 a

Priscilla Salerno ha mantenuto la promessa: l'attrice a luci rosse si è spogliata per la Salernitana. La squadra in Serie A si è salvata per il rotto della cuffia e la ragazza non poteva che festeggiare a modo suo. Priscilla è infatti scesa in piazza e al grido "Forza Granata ragazzi", si è tolta maglia e reggiseno. La Salerno ha così onorato la parola data: "Se la Salernitana si salva - diceva -, mi spoglio per festeggiare".

E così è stato. Dopo 98 minuti di sofferenza, Priscilla è scesa per le vie della sua città, Salerno. Qui, sempre stando attenta che la sciarpa con i colori della squadra non coprisse il davanzale, ha applaudito ai giocatori e dedicato loro un sensuale spogliarello. Una scena già vista. Molti non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con Sabrina Ferilli.

All'epoca, era il 2001, l'attrice si tolse i vestiti per la Roma che si aggiudicò lo scudetto. Anche in quel caso, come per Priscilla, l'idea arrivò dopo una promessa. "Lo scudetto e quella gioia enorme merito del presidente Sensi: l’ultimo grande presidente della Roma - ha commentato poi -. Per quello spogliarello ricevetti diffide e lettere di minacce di morte. Con i social e il politically correct oggi non sarei arrivata sul palco del Circo Massimo con la bandiera".

