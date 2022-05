Fedez, raptus sul palco: bacio bollente a... un uomo. La foto che "sconvolge" Chiara Ferragni

25 maggio 2022 a

a

a

La coppia di cui... non sapevamo. Si tratta di Fedez e Tananai, i due cantanti si sono esibiti ancora una volta ieri sera, martedì 24 maggio, al Fabrique di Milano e hanno letteralmente fatto impazzire i fan. Dopo essersi sottoposto a un'operazione per rimuovere il cancro al pancreas, Fedez è ritornato a calcare il palco più in forma che mai. E lo ha fatto al fianco del collega, nonché amico Tananai, per cantare insieme anche Le madri degli altri, canzone scritta a quattro mani e inserita nell'album Disumano.

.

"Chi era stato colpito dal mio stesso tumore": Fedez, la rivelazione che spaventa i fan

Fedez ha inoltre avuto modo di parlare del suo progetto, ovvero il maxi concerto di beneficenza Love Mi in piazza Duomo a Milano, ma anche del suo tumore al pancreas che gli ha fatto vivere attimi di terrore. Quello di ieri sera è stato infatti il primo evento ufficiale al quale il cantante ha preso parte dopo l'operazione: "Sono stato molto fortunato. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene" ha dichiarato il marito di Chiara Ferragni.

Ecco il video del bacio tra i due cantanti:

A mandare i fan in visibilio è stato però un altro momento "hot" della serata. A fine esibizione Fedez è letteralmente corso in braccio a Tananai stringendolo e stampandogli un bacio in bocca. Inutile dire il boato che si è venuto a creare al Fabrique di Milano. A condividere questo divertente momento è stata proprio la fidanzata di Alberto Cotta Ramusino, alias Tananai scrivendo: "Non sono gelosa".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.