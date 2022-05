È sempre mezzogiorno, "infarto fulminante": Clerici sconvolta al telefono

24 maggio 2022 a

Una brutta notizia per Antonella Clerici è arrivata in diretta. Durante la puntata di martedì 24 maggio di È sempre mezzogiorno, il programma da lei condotto su Rai1, una telespettatrice ha telefonato per giocare al gioco del ciliegio. Fin qui nulla di strano se non fosse che la donna ha esordito così: "Antonella, ti devo dare una brutta notizia", "Oh", ha esclamato la conduttrice sorpresa e impaurita allo stesso tempo. "La mia cagnolina è morta - ha detto subito la telespettatrice - È successo il 17 febbraio scorso, ha avuto un infarto fulminante. Guarda, sono davvero disperata".

Antonella, grande amante degli animali, si è detta subito dispiaciuta per l'accaduto: "So bene quanto stai soffrendo credimi, ci sono passata con il mio Oliver che era un compagno di vita per me". E ancora, cercando di rasserenare Paola, questo il nome della signora: "Come consiglio posso dirti di andare in un canile e adottare un altro cane, magari non subito…".

"Me lo stanno dicendo in tanti - ha concluso la signora -. La mia cagna era bellissima, aveva undici anni. Se ne è andata in pochi minuti, almeno non ha sofferto. Dopo la morte l’abbiamo fatta cremare". Un momento di grande commozione, che ha lasciato provata anche la conduttrice.

