Charlene di Monaco, "fate attenzione alla sua mano": l'ultima inquietante teoria sulla principessa

Si torna a parlare di Charlene di Monaco, al centro di tante - troppe - vicende di cronaca rosa. Il presunto divorzio con il marito, il principe Alberto. E non solo. Ora, che sembra essere tornato il sereno, si parla di una loro passeggiata. Proprio così: diventa virale, notiziabile, quella passeggiata mano nella mano con suo marito. Ad alcuni esperti di linguaggio del corpo, come Judi James, non sarebbe piaciuto tutto questo. Charlene di Monaco vive una profonda crisi. Ora appare più tormentata che mai, nonostante i sorrisi che al pubblico sembrano poco rassicuranti. La coppia, come si parla da mesi, avrebbe vissuto un periodo nerissimo. Difficile.

"Lo sguardo non mente". La voce che svela come stanno le cose tra Charlene di Monaco e Alberto

In ogni caso, Charlene di Monaco, durante il GP di Montecarlo, è sembrata a tutti più serena che mai con Alberto e i gemelli, Gabriella e Jacques. Un mese fa, invece, era tutto molto diverso. Adesso si sta abituando di nuovo alla vita in Palazzo, tra riflettori e giornalisti. Le tensioni, quindi, non mancano. Si tratta di indiscrezioni nonostante la presenza di un accordo tra la coppia: tutto è finito nero su bianco con i doveri della Principessa ben descritti in un documento, "che prevede anche il pagamento di uno stipendio da 12 milioni di euro all’anno", come scrive il settimanale Oggi. Il settimanale diretto da Carlo Verdelli, poi, racconta che "l’ex nuotatrice avrebbe ottenuto che Carolina di Monaco non partecipi agli stessi impegni in cui ci sarà lei".

"Deplorevole". Una parola: il punto di non ritorno di Charlene di Monaco e Alberto

Altra spina nel fianco per lei? Si chiama Nicole Coste la tormenta. Ex hostess, che ha avuto una lunga storia con Alberto: dalla loro relazione sarebbe nato 19 anni fa Alexandre. Per questo motivo i tabloid parlano di "spina nel fianco". Tornando alla vicenda dei due, Charlene di Monaco e Alberto mano nella mano, il gesto non convince gli esperti. La donna in una recente intervista a Monaco Matin ribadisce che il suo amore per il marito è molto forte e ci sarebbero troppe speculazioni dei media. Ma Judi James, che studia il linguaggio del corpo, dice al Daily Mail che "quando la Principessa e Alberto si mostrano insieme, ostentano il loro legame". Una tattica? Chissà.



