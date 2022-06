Meghan e Harry umiliati in pubblico da William e Kate: il gesto sfuggito a tutto

08 giugno 2022 a

Harry e Meghan sarebbero stati snobbati da William e Kate nei giorni in cui si è festeggiato il Giubileo di Platino della regina Elisabetta: pare che i duchi di Sussex avessero invitato i duchi di Cambridge e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, alla piccola festa organizzata per il primo compleanno di Lilibet. Il futuro erede al trono e sua moglie, però, avrebbero declinato l'invito. Si sarebbe trattato di un semplice picnic in giardino al Frogmore Cottage con amici intimi e familiari.

Pare che l'invito da parte di Meghan e Harry fosse anche un'offerta di pace dopo le ostilità e le discussioni dell'ultimo periodo. Ma Kate e William avrebbero comunque rifiutato. Pare, infatti, che fossero impegnati ad assistere alle prove del concerto al castello di Cardiff. Con loro solo George e Charlotte, mentre Louis - il più piccolo - sarebbe rimasto a casa. Stando a una fonte interna citata dal Mirror, "William non riesce ancora a trascorrere del tempo da solo con Harry, perché non sa mai cosa potrebbe essere riportato in seguito".

Il compleanno della piccola Lilibet, che ha avuto modo di incontrare per la prima volta anche la bisnonna, la Regina Elisabetta, è stato festeggiato con palloncini, giochi e torta. In occasione del grande giorno, Meghan e Harry hanno anche pubblicato la prima foto della bambina, scattata dall'amica di famiglia Misan Harriman.

