Diletta Leotta, scoop-Signorini: il suo nuovo uomo (vip), la foto definitiva

Potrebbe essere questo il primo gossip estivo: Diletta Leotta con un nuovo compagno. I due, a quanto pare, finalmente escono alla scoperto. La notizia arriva dal settimanale Chi, che rappresenta la vera Bibbia del gossip. La conduttrice di Sky, che in passato è stata legata a Can Yaman, terminato il campionato di serie A, finalmente si è goduta un po' di relax al mare. Ed è volata alle Baleari per il suo primo bagno stagionale.

Chiodo scaccia chiodo. Can Yaman dimenticato, ora si volta definitivamente pagina. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini scrive: “Scende dal taxi da sola con una mise più griffata di una vetrina a maggio e ha fatica nasconde il sorriso e la gioia. Ad attenderla all’aeroporto di Malpensa c’è il suo nuovo amore”. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

L'uomo in questione è Giacomo Cavalli, che a quanto pare si è reso protagonista di una fuga d’amore. Giacomo Cavalli, di professione modello. Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, la coppia si è incontrata al terminal dell'aeroporto per poi dividersi al momento dell’imbarco. I due, però, si sono ritrovati alla scaletta dell'aereo. Un vero colpaccio per Signorini, che inaugura la stagione del gossip nel migliore dei modi.

