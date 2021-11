Diletta Leotta, strepitoso "incidente" sexy: ti sei accorta? Maglietta trasparente, si vede tutto

29 novembre 2021 a

Qui Napoli, dove a seguire la partita contro la Lazio per Dazn ovviamente c'è il volto di punta, Diletta Leotta. Era la grande sera di Diego Armando, con l'inaugurazione della statua in onore del Pibe de Oro a un anno dalla sua scomparsa. E il Napoli, la memoria del più forte di tutti i tempi, la ha onorata alla grande: biancocelesti spazzati via con un roboante 4-0. E anche Diletta Leotta dedica un pensiero al numero 10 argentino: "Onorata di aver vissuto e raccontato una notte magica nel ricordo di Maradona", scrive sul suo profilo Instagram a corredo di alcune immagini scattate allo stadio Maradona.

Il punto è che l'attenzione dei fan è caduta su un dettaglio molto malizioso e altrettanto piccante. Diletta Leotta infatti sfoggia un completo bianco, pantaloni e maglietta, abbinato a una elegantissima giacca color panna. Il "problema" è che la maglietta risulta trasparente. Anzi, trasparentissima. Il risultato? Nelle foto la meravigliosa Diletta Leotta regala degli scorci proibiti: si vede (quasi) tutto...

