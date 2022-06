Lory Del Santo, disastro social: "Ti ammiro tantissimo". Si elogia da sola, derisa da tutta Italia

09 giugno 2022 a

a

a

L'ex naufraga Lory Del Santo è finita al centro della polemica nelle ultime ore a causa del suo staff che dall'Italia controlla il suo account Instagram. La showgirl è stata presa di mira sul web poiché dal suo profilo social sono apparsi commenti di elogio verso se stessa, fingendo però che fossero stati scritti da terze persone. Il problema è che i commenti riportavano la firma dello stesso profilo della 63enne. Una vera e propria figuraccia per lei che è all'oscuro di tutto dato che si trova ancora in Honduras.

"Sono un branco di lupi": scoppia il caos all'Isola dei Famosi, la frase che può far saltare tutto

Nella serata di ieri sera, mercoledì 8 giugno, è poi arrivata la risposta dello staff per zittire le prese in giro. Il problema è che anche in questo caso, al posto che rimediare all'errore, sono ricaduti in un'altra gaffe. Nel comunicato pubblicato sul suo profilo è stato dichiarato:

"L''hanno massacrata". La frase choc su Lory Del Santo che riscrive l'Isola dei Famosi



Alla fine dei conti lo staff avrebbe solamente copiato i commenti dei fan di Lory e riportati sotto un post della showgirl. Il problema è che molti hanno ipotizzato che la Del Santo abbia dei profili falsi con cui si elogia da sola firmandosi per qualcun altro e che avesse fatto confusione con gli accessi. Dopo aver chiarito questo dubbio, lo staff ha anche allegato gli screenshot di questi commenti a prova del fatto che non stessero inventando scuse per giustificarsi. Ora il problema però è un altro. In questi screenshot non sono stati cancellati i nomi dei mittenti, violando così ogni regola di privacy. Non è nemmeno passato inosservato il fatto che il contenuto dei commenti di cui si è discusso sia ben diverso da quello realmente scritto dai fan. Un'altra figuraccia. Come reagirà Lory quando verrà a conoscenza di tutto questo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.