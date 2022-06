Raoul Bova e Rocio, esplode il gossip: "Sembrano una coppia perfetta, ma da qualche anno..."

11 giugno 2022 a

Un terremoto vip nel mondo dello spettacolo italiano. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbero in crisi, da tempo. A scriverlo è Alberto Dandolo, in uno dei suoi piccantissimi indovinelli per Dagospia. Questa volta, però, la domanda disseminata di indizi ai telespettatori ha una risposta con nomi e cognomi. Segno, forse, che la notizia è data ormai per certa. L'attore italiano e la collega spagnola sembrano più uniti che mai e nessuna ombra ha mai gravato sulla coppia. Addirittura, sono reduci dall'avventura sul set di Giustizia per tutti e stanno ora festeggiando il 34esimo compleanno di Rocio. Su Instagram, proprio Bova ha pubblicato una foto insieme alla compagna, sorridenti e con sfondo romantico.

A rovinare il momento idilliaco, come detto, ci ha pensato il pettegolezzo che Dandolo ha scritto per il settimanale Oggi e rilanciato in grande stile da Dagospia. "Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che lei non vede l'ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata". Ai più curiosi è bastato cliccare sul titolo per scoprire l'identità degli insospettabili innamorati in crisi. In realtà giò lo scorso dicembre si era parlato di una loro presunta rottura, poi smentita dai diretti interessati in una intervista a Grazia.

