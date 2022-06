Fedez furioso non si trattiene: "Io co****ne? Siete voi dei maiali!"

16 giugno 2022 a

a

a

Lo scorso 12 giugno Fedez aveva pubblicato in una serie di storie Instagram degli audio privati dove riprendeva delle conversazioni avute con lo psicologo. Il tema di queste chiacchierate era la sua paura di morire a causa del tumore al pancreas che lo aveva colpito. Il marito di Chiara Ferragni prima di divulgare gli audio, ha inoltre scritto una premessa per contestualizzare i fatti. Questa sua mossa ha alzato un vero e proprio polverone.

"L'audio sulla morte dallo psicologo? Cosa c'è dietro davvero": Fedez demolito da Selvaggia Lucarelli



In molti l'hanno criticato di essere solo un narcisista patologico e di aver utilizzato la sua malattia per fare audience. Contro di lui si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli e, proprio a lei l'artista sembrerebbe aver rivolto il suo pesante sfogo. Fedez è stato recentemente ospite nel programma radiofonico 105 Friends, condotto da Rosario Pellacchia e Romina Pierdomenico. Proprio in questo frangente il rapper è ritornato sulla questione: "Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro d'insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle 5, alle 6".

Fedez e il tumore al pancreas: "Quando penso ai miei figli...". Lo sfogo rubato: in lacrime



Fedez ha poi continuato: "Io non avevo mai riascoltato quell’audio, quella mattina me lo sono riascoltato e ho cominciato a piangere come un cretino. Io sto cercando di tenere aperta la finestra della mia malattia per non dimenticare, quella finestra mi aiuta a rivalutare le priorità della mia vita, quindi riascoltando quell’audio per un attimo sono tornato indietro a quando ho scoperto di avere questo tumore". L'intendo del cantante, pubblicando quegli audio, era quello di sensibilizzare e aiutare chi si è ritrovato nella sua stessa situazione e sta vivendo lo stesso dramma. Fedez ha poi concluso con una pesante frecciatina: "Quindi oggi leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un c*******. Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.