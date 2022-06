Asia Argento, la confessione su droga e alcol: "Felice di essere viva, come ho toccato il fondo"

16 giugno 2022 a

La copertina di Oggi è dedicata ad Asia Argento, una delle donne del cinema da sempre più popolari. Ora dice: "Non mi ubriaco da un anno, ho fatto pace con la vita”. Si tratta di un ritratto esclusivo che viene affidato al settimanale diretto da Carlo Verdelli. L'attrice racconta di essere uscita così dal tunnel di alcol e droga. Una vera e propria rinascita. "Sono felice. Di essere sopravvissuta. Di aver spezzato la catena di dipendenze che ha rovinato la mia vita. Avevo toccato il fondo", dice Asia Argento a Oggi.

Nel 2017 con le sue accuse al produttore Harvey Weinstein si alzò una vera e propria tempesta. «È partito lo tsunami che mi ha travolta… una serie di eventi terribili culminati con l’ischemia di mia madre, la sua malattia, in pieno Covid, nel settembre 2020. Non potevo vederla. Un dolore straziante… sono ricaduta in una depressione di cui avevo sofferto in altri momenti della mia vita. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, uscivo di casa solo per portarle vestiti. Quando è andata via, ho iniziato a star peggio. Bevevo molto… L’alcol era stato il terreno di incontro con lei, eravamo compagne di bevute. Dovevo liberarmi del risentimento per le violenze fisiche e psicologiche che mi aveva fatto quando ero bambina. Sul suo letto di morte le ho detto che la perdonavo, ma mi sono anche scusata per non essere stata la brava figlia che voleva», racconta ancora la figlia di Dario Argento.

Che poi continua: «Mettevo il bicchiere tra me e gli altri, per proteggermi. Da un anno non ho più bisogno di quel filtro… Ho elaborato il mio “protocollo della serenità”. È una routine. Medito la mattina, per focalizzare le energie sugli obiettivi della giornata, e la sera, per ringraziare. Oggi mi dicono che sono solare. Io che per tutti ero la “maledetta”».

