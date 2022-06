Piero Chiambretti "rovinato" dalle sua ex: "Ecco quanto guadagno al mese"

20 giugno 2022 a

Non sono di certo tempi d'oro per il conduttore Piero Chiambretti.Il 66enne ha infatti citato in tribunale l'ex compagna Federica Laviosa che di anni ne ha 37. Il motivo? Chiambretti vorrebbe rideterminare il ribasso dell'assegno di mantenimento versato per la figlia 11enne da 3000 a 800 euro al mese. Tale decisione sarebbe stata dettata dal fatto che l'ex conduttore di Tiki Taka non percepisce più lo stipendio di un tempo: le sue entrate sono passate da 55 a 26 mila euro al mese.

Chiambretti, oltre all'assegno di 800 euro, si sarebbe comunque mostrato disposto a sostenere tutte le altre spese come l'affitto e le utenze condominiali dell'appartamento occupato dalla figlia e dall'ex compagna di ben 180 metri quadrati in centro a Torino, oltre che alla retta scolastica ed eventuali contributi extra. I guadagni dimezzati del conduttore deriverebbero dall'addio alla conduzione di Tiki Taka e dal sospetto di Chiambretti che l'ex compagna utilizzi i soldi della figlia per i suoi interessi personali.

L'udienza in Tribunale è fissata per oggi, lunedì 20 giugno, dove verrà deciso il da farsi per il conduttore. Chiambretti ha però sottolineato che la volontà di mantenere la figlia e garantirle la vita di sempre non è cambiata.



