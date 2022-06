Maneskin, Damiano sul palco conciato così: la foto (da bollino rosso) fa il giro del mondo

20 giugno 2022 a

Ancora una volta i Maneskin hanno infiammato il loro pubblico, e non solo grazie alle loro canzoni. La band romana si è da poco esibita sul palco del Pink Pop Festival, evento dedicato alla musica rock che ogni anno si tiene a Landgraaf, in Olanda. "Paesi Bassi" ci siamo letteralmente spogliati di tutto per voi!!": così ha esordito il frontman Damiano David in un post Instagram dove ha allegato una serie di foto di quella serata bollente.

La band aveva addirittura chiamato sul palco parte del pubblico per cantare e divertirsi insieme a loro, è proprio a questo punto che Damiano si è tolto scarpe e pantaloni, restando in mutande, per scatenarsi a più non posso. Ormai è la normalità per il cantante spogliarsi ai suoi concerti e il pubblico è infatti abituato. Parola d'ordine per il gruppo: trasgredire. Questa tecnica ha sempre riscosso molto successo tra i fan che sembrano apprezzare, e non poco, le sue performance.

Lo stesso siparietto era avvenuto poche settimane fa in Germania, al festival storico Rock an Ring. Anche qui Damiano aveva dato il meglio di se: era rimasto nudo nel backstage, il tutto documentato e postato sui social. Anche la collega Victoria De Angelis si è lasciata spesso andare a questo tipo di performance, raccogliendo anche in questo caso, migliaia di consensi.

