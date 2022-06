Elisabetta Gregoraci, "cosa mi dice Fratel Cosimo su Briatore"

25 giugno 2022 a

Elisabetta Gregoraci è molto credente come tutta la sua famiglia che ha origini calabresi (di Soverato) e in una intervista a Gente la showgirl ha raccontato che prega tutte le sere insieme al figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, e che la fede l'ha aiutata molto soprattutto a superare i momenti difficili e dolorosi della sua vita.

Con Nathan, in particolare, recita tre preghiere, una in inglese e due in italiano. Una è sempre rivolta alla mamma della Gregoraci morta dopo una lunga malattia. Con lei andava sempre alla Madonna dello Scoglio, a Placanica. Qui che ha conosciuto Fratel Cosimo, "una persona speciale, semplice, profonda e da sempre vicino a tutti noi".

E' stato lui a comunicare a Elisabetta che per la sua mamma non c'era più niente da fare. Sempre alla Madonna dello Scoglio, la Gregoraci era andata anni prima a pregare affinché si realizzasse il suo più grande desiderio, diventare mamma. Cosi è stato, "poco dopo rimasi incinta".

Ma Fratel Cosimo è anche quello che la "sgrida" per la separazione da Flavio Briatore. Lui vorrebbe che la coppia si ricomponesse. "Ultimamente, quando mi vede, mi tira metaforicamente le orecchie perché mi sono separata", conclude Elisabetta.

