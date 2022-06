Ben Affleck mette alla guida della Lamborghini il figlio di 10 anni? Finisce in disgrazia: il video

27 giugno 2022 a

Un incidente 'di lusso' quello ripreso dai passanti. Autore del misfatto è stato il figlio di Ben Affleck, Samuel di 10 anni che, involontariamente ha avuto un piccolo e ingenuo incidente. Come riporta TMZ, mentre l'attore e la compagna Jennifer Lopez stavano scegliendo una nuova vettura, una Lamborghini gialla ha attirato l'attenzione. JLO è salita sul sedile posteriore, forse per testarne la comodità, Ben ha atteso nei pressi dell'auto, mentre il bambino si è posizionato al posto di guida.

Il ragazzo quel giorno aveva deciso di accompagnare il padre Ben e la compagna Jennifer Lopez a un concessionario di auto di lusso. L'attore ha quindi fatto salire il figlio nell'auto, forse per premiarlo per averlo accompagnato fin lì, ma ecco che proprio in questo momento è successo il patatrac. La Lamborghini aveva il motore acceso e Samuel, mettendo l'auto in retromarcia, ha tamponato una Bmw parcheggiata proprio dietro di lui. Un colpo inaspettato.

Nel video, diventato virale sui social, si vede chiaramente il bambino sul sedile di guida con lo sportello aperto mentre il padre gli sta di lato, in piedi fuori dal veicolo, a controllarlo. Dopo l'incidente, Ben Affleck è andato a controllare i danni dell'auto e subito dopo ha abbracciato il figlio per consolarlo per lo spavento preso. I danni riportati alla Bmw colpita non sarebbero gravi, a confermarlo è stato il portavoce di Ben Affleck.

