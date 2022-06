Eva Henger, "quei fiori per chi è morto": l'incidente e un drammatico retroscena

Francesco Fredella 28 giugno 2022 a

Eva Henger ha avuto un brutto incidente stradale all'estero. Da giorni si trova in ospedale dopo le cure in una clinica romana. L'incidente è avvenuta in Ungheria e sono morte due persone nell’impatto. Ora la Henger racconta in un’intervista al settimanale Nuovo Tv quello che ha vissuto. "Sono andata a portare i fiori alle persone che sono morte nell’incidente", racconta la Henger. “Sono stata tanto tempo in rianimazione”, dice. La Henger ha rischiato di morire ed ha vissuto un momento davvero difficile. Bruttissimo. Impossibile da cancellare.

"Speravo di rivedere la mia famiglia”, continua a raccontare nel corso dell'intervista. Dopo l'incidente Eva Henger ha fatto pace con sua figlia Mercedesz: i rapporti tra loro erano incrinati ormai da tempo. Ora sembra che qualcosa sia finalmente cambiato. Mercedesz, appena ha saputo dell’incidente, non voleva più partire per l’Honduras. Adesso, per la Henger è arrivato il momento di riprendere in mano la propria vita.

In che modo? Guardando avanti. Senza troppi giri di parole. Per la Henger è stato un momento molto difficile, complesso. Ma il peggio, per fortuna, sembra sia passato. In quell'incidente, terribile, sono morte due persone. La dinamica non è ancora chiara, ma sembra che sia stata colpa di una manovra azzardata. Le indagini sono al vaglio della magistratura, ma per la Henger è solo un brutto ricordo. Stop. Nulla di più, almeno per adesso.

