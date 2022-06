Sabrina Salerno, cosa spunta lì sotto: pazzesco (a 54 anni)

29 giugno 2022 a

Altro scatto di Sabrina Salerno. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in mezzo alla natura. Vestita con un paio di jeans attillati e una t-shirt trasparente, la Salerno strega i tanti ammiratori. Non passa infatti inosservato lo slip rosso che spunta sopra la cintura. "Capisco le persone che non capiscono la mia franchezza… in fondo neanch’io gradisco la loro falsità", è il commento a corredo dell'immagine che in poco tempo riceve una pioggia di complimenti. "Sei una bellezza da urlo", "Fantastica", "Bella e saggia". E ancora: "Come cowgirl ti ci vedo assolutamente bene".

Qualche giorno fa la cantante ha raccontato la svolta che l'ha portata al successo: "Boys" per il Festivalbar. "Quel video - ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni - fu girato proprio in dieci minuti! Tanto che quando andò in onda io mi arrabbiai con Cecchetto: 'Caspita, non mi avete detto neanche che c’ho il seno che mi esce fuori? Si vede tutto!'. Ci rimasi male. Ma ci volle poco per capire che quella era stata la mia fortuna".

E ancora: "Da lì è arrivato di tutto, anche il cinema, e ho cercato di destreggiarmi facendo scelte non sempre giuste o azzeccate, anche se nel tempo si sono rivelate dei 'cult'. Il film 'Fratelli d'Italia', per esempio, non lo volevo fare, Jerry Calà dovette convincermi. Oggi cammino per strada e la gente mi recita tutte le battute a memoria. Ricorda pure nome e cognome del personaggio, Michela Parodi: io resto sbalordita".

