Francesca Ferragni, la foto al suo corpo scatena il caos: "E' una gara?"

01 luglio 2022 a

a

a

Un fiocco blu è stato appena appeso in casa Ferragni-Nicoletti. Il 21 giugno è arrivato Edoardo, figlio della sorella di Chiara Ferragni, Francesca e del compagno Riccardo. Non sono mancate le condivisioni sui social dal momento della sua nascita: dalle prime foto del bebè fino a uno scatto che ha fatto scuotere la testa ai followers della sorella Ferragni.

In lingerie e un palo: Valentina Ferragni, il video che manda i fan in tilt | Guarda



A una settimana dal parto, Francesca ha pubblicato una carrellata di momenti con l'ultimo arrivato in famiglia, per festeggiare il lieto evento. Scatti dei piedini del piccolo Edoardo, momenti di tenerezza in braccio al papà e addirittura una foto all'interno della sala parto. A far discutere è stata però l'ultima immagine condivisa dalla neo-mamma. Francesca ha infatti scattato un selfie allo specchio a pancia scoperta che solo fino a sette giorni prima conteneva una vita. La pancia ora sembra essere tornata quasi piatta e, i puoi maliziosi, hanno voluto vedere in questo gesto una mancanza di tatto da parte della Ferragni: "Tutto molto bello, peccato per l’ultima foto davvero di cattivo gusto, che dimostra ancora una volta l’ennesima gara a chi torna in forma più veloce…mi dispiace pensavo tu fossi “diversa” si legge in un commento.

Chiara Ferragni con Maria De Filippi? "Pare che entrambe...", ora tutto torna

Ecco il post pubblicato dalla Ferragni:



"Non è nessuna gara poi, mica ha fatto una dieta in una settimana, sarebbe anche impossibile perdere la pancia in una sola settimana solo per farsi vedere sui social. È un effetto dello stile di vita che faceva dapprima e se ne è fiera permettiamole di esserlo invece di criticare. Ognuna a sé, come hai detto tu" la difende un altro. Questi attacchi sembrano non aver toccato particolarmente Francesca. Ora tutte le sue attenzioni sono concentrate su Edoardo, com'è giusto che sia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.