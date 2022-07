Dayane Mello, beccata così: chi è la vip con cui si bacia

01 luglio 2022 a

a

a

Scoppia in strada la passione per Dayane Mello. La modella, ex partecipante del Grande Fratello Vip, è stata pizzicata mentre si scambia un travolgente bacio con Dana Saber. Assieme a loro, anche Soleil Sorge. Le due vip sono infatti inseparabili, tanto da trascorrere gli ultimi giorni sul Lago di Como. Whoopsee le ha paparazzate mentre prima andavano dal parrucchiere, poi a pranzo in via Monte Napoleone.

GfVip, tra Dayane Mello e Rosalinda Cannnavò è finita in disgrazia: dopo le molestie in diretta...

Un coming out quello della Mello, fatto tempo addietro. Durante il programma di Canale 5 diretto da Alfonso Signorini, la modella aveva ammesso di essersi legata molto a Rosalinda Cannavò. "Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me", aveva detto.

"Cosa si vede nel video". Dayane Mello, violenza sessuale in diretta tv? Un dettaglio-choc

Ma chi è Dana Saber? La ragazza, nata il 23 marzo 1993, è anche lei una modella. Stando a quanto trapela da Facebook la giovane avrebbe studiato all'Università di Trieste. Di Dana si conosce ben poco - scrive Fanpage che aggiunge - "sono presenti molte frasi in arabo sui suoi profili social, potrebbe essere dunque musulmana la sua provenienza". Tra le passioni Venezia e il mare, come ha scritto tra le didascalie. Che sia lei la nuova fiamma di Dayane non è dato sapersi, ma le foto non mentono.

"Stupro? No...". Dayane Mello, clamorosa marcia indietro: le parole che ribaltano il quadro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.