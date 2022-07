Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, storia al capolinea? "Gli amori finiscono"

01 luglio 2022 a

In queste ore non si fa che parlare di loro: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il motivo? Un tweet dell'opinionista del Grande Fratello Vip. Sui social infatti la Bruganelli ha destato parecchia preoccupazione tra i fan della coppia, scrivendo: "Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai". Un messaggio misterioso, ma che ha subito fatto pensare che tra lei e Bonolis ci sia un po' di maretta. Al momento però il conduttore di Canale 5 non ha risposto e la Bruganelli non ha dato altre spiegazioni.

Non è la prima volta che si parla di crisi tra i due. Ancora una volta, qualche mese fa, a scatenare i sospetti era stata l'imprenditrice confessando: "Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme".

Ad oggi ad alimentare i dubbi è il fatto che, proprio tra i tweet fissati in alto, ci sia un altro messaggio dedicato all’amore che lascia trasparire la delusione. "L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è…". Intanto per la Bruganelli si prospettano novità, visto che è appena stata riconfermata opinionista per la nuova edizione del Gf Vip. Al suo fianco? Orietta Berti.

