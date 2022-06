Paolo Bonolis, uno choc: "Il momento doveva arrivare". Chi lo scarica: proprio lei...

24 giugno 2022 a

Un annuncio che ha sconvolto tutto il cast di Avanti un Altro: Sara Croce ha deciso di abbandonare il programma e lo ha fatto sapere su Instagram con un lungo e commovente post. La Bonas ha spiegato che lascia il programma in totale serenità per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Lo storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti dovrà quindi colmare questo inaspettato vuoto.



"Prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza finisce qui. Vorrei lasciare spazio a cose nuove", ha scritto su Instagram. Non sono poi mancati i ringraziamenti a tutti i compagni di lavoro che l'hanno sostenuta e supportata in tutti questi anni: "I primi che avete creduto in me facendomi sentire subito parte di questa famiglia". Sotto al post sono arrivati subito gli ormai ex colleghi a dimostrarle affetto, da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) la quale le ha fatto sapere che merita tanto dalla vita, alla Cremaschina, alla dottoressa fino a uno degli autori del programma ovvero Marco Salvati.

Ecco il post di ringraziamenti condiviso da Sara Croce su Instagram:



A commentare il post è arrivata anche la moglie del conduttore Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, la quale le ha mandato un messaggio facendole un semplice ma sentito: "Buona fortuna". È ora aperta la caccia alla nuova Bonas, posto sicuramente molto ambito da molte. Chissà se gli autori di Avanti un Altro troveranno una degna sostituta.

