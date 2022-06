Sonia Bruganelli choc su Laura Freddi: "Una f*** pazzesca", una bomba a Rai 1

01 giugno 2022 a

Cosa hanno in comune Laura Freddi e Sonia Bruganelli? La prima è stata per diverso tempo accanto a Paolo Bonolis, la seconda è la sua attuale moglie. Secondo le voci di corridoio del gossip tra le due non scorrerebbe buon sangue, ma di fatto negli ultimi tempi si sono riavvicinate molto. E a testimoniare questa intesa c'è anche un incontro particolare avvenuto nel salotto di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno.

La conduttrice infatti ha sfruttato la presenza della Bruganelli per invitare in studio anche la Freddi. La moglie di Bonolis non resiste alla tentazione e spara subito: "Secondo me Laura era la donna per lui, l'anima gemella. Adesso la vedi che ha un po' di rughette, ma questa a vent'anni era 'na fregna pazzesca".

La Freddi è rimasta senza parole ma ha apprezzato il complimento, nemmeno tanto velato della Bruganelli. In studio dopo l'iniziale gelo, è arrivato l'applauso del pubblico a sottolineare questa amicizia ritrovata tra le due e che di fatto ci dà un insegnamento: non per forza tra ex bisogna essere nemici. Si può costruire un rapporto di stima e di amicizia che va oltre l'astio per un partner in comune del passato, o del presente come nel caso della Freddi e della Bruganelli. E le risate tra le due testimoniano come tutto ciò sia possibile anche dopo tanti anni di rivalità.

