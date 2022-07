Michelle Hunziker, il video pazzesco del tuffo: occhio al dettaglio, si scatena il delirio

04 luglio 2022 a

Seduzioni, incanto e... risate. Insomma, pura Michelle Hunziker. Anche lei infatti come molti volti noti della televisione si gode il meritato relax dopo gli impegni dei mesi scorsi, dal successo di Michelle Impossibile alla conduzione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 di cui è diventata una assoluta icona.

Qui però come detto in premessa non si parla di televisione ma di seduzioni, incanto e risate. Ecco infatti Michelle Hunziker mostrarsi in un video-reverse su Instagram, il tutto plausibilmente dalla Sardegna. La conduttrice, nelle immagini che potete vedere qui in calce, sbuca dall'acqua e torna sul gommone, con un bikini nero che è tutto un programma, e infine ecco che indossa gli occhiali da sole. Un video del tuffo mostrato al contrario e che però ha fatto impazzire i fan per altri "dettagli". Già, Michelle Hunziker è di una bellezza stordente.

