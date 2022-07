Chiara Ferragni, "madre natura": via tutti i vestiti, l'Italia impazzisce

05 luglio 2022 a

Esagerare. Ultimamente sembra essere questo il mantra di Chiara Ferragni su Instagram, laddove si mostra sempre più provocante, sempre più civettuola e, in questo caso, sempre più... svestita. Nel vero e letterale senso della parola.

"Mother nature vibes", scrive l'influencer e moglie di Fedez a corredo del rullino di fotografie dato in pasto ai suoi fan. Frase che si può tradurre con qualcosa tipo: le vibrazioni di madre natura. Già, perché con discreta evidenza, Chiara Ferragni si sente proprio madre natura: eccola proprio come mamma l'ha fatta, senza vestito alcuno, eccezion fatta per degli slip in pizzo bianco. Provocazione pura firmata Chiara Ferragni...

