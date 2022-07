Chiara Ferragni alla deriva in mezzo al mare: quattro ore di panico

09 luglio 2022 a

Disavventura in alto mare per Chiara Ferragni, rimasta alla deriva insieme ad alcuni amici per diverse ore a causa di un guasto all'imbarcazione su cui si trovava. La Ferragni si trovava in Grecia, con lei anche Chiara Biasi e l'inseparabile Veronica Ferrari, oltre a molte altre persone. Insomma, qualche giorno di relax.

Ma non tutto è andato per il verso giusto. Infatti dopo essere scesa dall'aereo, la comitiva si è diretta verso Hydra, a poco più di un'ora dalla capitale greca, proprio in barca. Peccato che a Hydram che si trova sul golfo Saronico, siano arrivati solo a tarda sera: l'imbarcazione è infatti rimasta in panne in mezzo al nulla.

Poco dopo che la Ferragni ha postato su Instagram una foto del tramonto, ecco il guasto. E il gruppo è rimasto in mare in attesa dei soccorsi. L'influencer ha raccontato come stessero cercando di ancorare da qualche parte in attesa che i soccorsi e il taxi boat venisse a prenderli. Ma ha tardato, e parecchio. Tanto che la comitiva aveva anche freddo, al buio e coperti con un cappuccio. "Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza... Siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione", ha sbottato la Ferragni. L'attesa infatti è durata la bellezza di quattro ore. E, finalmente, il weekend può iniziare...

