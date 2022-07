Justine Mattera sfida la censura: si vede (quasi) tutto

09 luglio 2022 a

A Justine Mattera piace deliziare l’oltre mezzo milione di follower che ha su Instagram con alcuni scatti particolarmente sensuali. In un’estate in cui sembra andare di moda cenare al ristorante in reggiseno (in questo senso Chiara Ferragni fa scuola), la showgirl italoamericana si “limita” a stare in intimo a casa sua.

“Purtroppo con questo caldo riesco solo a leggere, dormire e guardare il Tour de France”, ha scritto la Mattera a corredo dello scatto che ha infiammato i suoi fan. In formissima come sempre, la showgirl si è scattata una foto mentre è sulla poltrona indossando soltanto un reggiseno. Inoltre tiene in mano un numero di Playboy.

Non è la prima volta che la Mattera si mette in mostra sui social: quando pubblica questo tipo di scatti in lingerie viene sempre travolta dall’affetto dei fan, che apprezzano la bellezza naturale di Justine e il suo tenersi sempre in ottima forma fisica.

