Ilary Blasi ha tradito Totti? "Messaggi compromettenti": com'è iniziato tutto

11 luglio 2022 a

a

a

"La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell'una e dell'altro?": questa la domanda che Francesca Fagnani fece a Ilary Blasi a Belve su Rai 2 qualche tempo fa, quando già era trapelata un'indiscrezione sulla loro rottura, poi smentita dai diretti interessati. La conduttrice rispose subito: "No, né dell'uno né dell'altra".

Blasi-Totti si separano, "il comunicato alle 19": il sospetto, chi c'è dietro...

Poi le venne mostrata la foto di una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti, origine della notizia del presunto tradimento. "Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l'artefice?", le chiese la Fagnani. E la Blasi: "Avevo altro a cui pensare in quel momento". Adesso le voci su una separazione sono tornate a farsi di nuovo forti. A rilanciare lo scoop è Dagospia, secondo cui i due annunceranno presto la fine consensuale del loro matrimonio.

Il settimanale Chi, in edicola mercoledì 13 luglio, ha ricostruito dettagliatamente la separazione Totti-Blasi: "Tutto sarebbe partito - si legge nelle anticipazioni - quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre L'isola dei famosi".

"Questa sera l'annuncio". Totti-Blasi, è finita: indiscrezioni-choc sull'ultimo atto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.