Blasi-Totti si separano, "dove hanno beccato il capitano": le foto-bomba a notte fonda

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno separando. In attesa dell’annuncio ufficiale, il settimanale Chi ha sganciato una bomba gossippara che aggiungere ulteriori dettagli sulla questione, che era esplosa lo scorso febbraio. Il capitano e sua moglie avevano smentito e hanno poi tenuto tutto privato per mesi, ma adesso sono pronti ad annunciare la loro separazione consensuale.

In anteprima, Chi ha pubblicato la copertina del numero in edicola mercoledì 13 luglio: ci sono le immagini esclusive che confermano la relazione tra Totti e Noemi Bocchi, vista più volte allo stadio Olimpico a pochi posti di distanza dall’ex calciatore della Roma. Soltanto due giorni fa, Totti è stato visto a casa della Bocchi dalle 20.30 alle 2.30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una smart. “Il capitano si è recato a casa della donna - si legge nelle anticipazioni di Chi - lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda”.

Insomma, quella tra Totti e Noemi è una relazione tenuta in segreto, almeno fino al momento dell’annuncio della separazione consensuale con Ilary. Sempre secondo il settimanale, tutto sarete partito da alcuni messaggi compromettenti che Totti avrebbe letto sul telefono della moglie, che starebbe frequentando un uomo giovane.

