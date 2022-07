Michelle Hunziker, la mamma di Trussardi rompe il silenzio: ecco la verità

16 luglio 2022 a

a

a

Dopo mesi dall'annuncio della loro separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la madre di lui, Maria Luisa Trussardi rompe il silenzio: "Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse", dice in una intervista a Il Corriere della Sera. "L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita", racconta Maria Luisa che ricorda la semplicità della coppia e il desiderio del figlio di "sistemarsi". "Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino", prosegue. "Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: mamma, la sposo, è una brava persona“.

Michelle Hunziker, mossa proibita: come "doma" Giovanni, scatti pazzeschi | Guarda

Dopo la separazione, Michelle e Maria Luisa sono rimaste in buoni rapporti e continuano a sentirsi. “Li ha presentati Vittorio Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti“. Nonostante tutto, Tomaso e Michelle sembrano essere rimasti uniti per il bene delle loro bambine, Sole e Celeste.

"Mora e prorompente": Eros Ramazzotti scatenato, paparazzata incendiaria | Guarda

Infine, Maria Luisa Trussardi ha usato parole molto dolci su suo figlio Tomaso: "È sempre stato speciale. A pochi mesi già si affacciava dalla culla poggiando il gomito e guardandosi intorno. Quando si è messo a studiare Filosofia mi faceva una capa tanta sui massimi sistemi. Ha un talento per i motori: una volta ha corretto persino Pininfarina. E cammina come suo padre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.