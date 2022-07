Michelle Hunziker, mossa proibita: come "doma" Giovanni, scatti pazzeschi

Francesco Fredella 07 luglio 2022 a

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più. Adesso i due, che hanno iniziato una storia d'amore diversi mesi fa, vengono paparazzati in barca al largo della Sardegna. È stato il settimanale Vero a raccontare la loro fuga d'amore con alcuni scatti travolgenti. Passione al sole. Passione pura. E che esplode sotto gli obiettivi dei paparazzi.

Lei è una donna fantastica, lui il medico più sexy d'Italia: così l'hanno ribattezzato da tempo. Fisico mozzafiato per entrambi che si allontanano sul gommone: lei in bikini bianco e lui travolto da un insolito destino. Coccole e baci non mancano non resta indifferente. La bacia, la stringe e la coccola, infilandole la mano sotto al reggiseno del costume. La Hunziker si perde nella passione, felice di naufragare nel mare dell'amore. Non sono, chiaramente, i primi scatti. Alcune settimane fa anche il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha "pizzicato" i due super innamorati e in atteggiamento molto intimo.

Angiolini, medico ortopedico di origini sarde, ha partecipato anni fa al Grande Fratello. Poi ha partecipato a I fatti vostri, curando la rubrica di medicina per il programma di Giancarlo Magalli. Poi è scomparso dai radar della tv facendo il pendolare tra la Sardegna e Roma, ovviamente senza passare indifferente ai suoi fan. Alla fine è arrivato Cupido. L'amore. Si chiama Michelle Hunziker, una delle donne più belle del mondo della tv. Lei solo pochi mesi fa aveva ufficializzato la fine della sua storia con Tommaso Trussardi.

