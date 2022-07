Michelle Hunziker, profilo proibito: una bellezza stordente

12 luglio 2022 a

Seduzione e battute, mossa sexy e ironia. La sintesi perfetta per descrivere Michelle Hunziker, che archiviata la stagione televisiva, in attesa della prossima e del ritorno sul piccolo schermo, si gode le sue vacanze in Sardegna, insieme al suo Giovanni Angiolini, la nuova fiamma con cui - assicurano i rotocalchi di gossip - è scattata una passione travolgente.

E il racconto delle vacanze - tra seduzione e battute - la Hunziker lo consegna al suo profilo Instagram, laddove per ultimo pubblica un rullino composto da due fotografie. Eccola godersi un bagno tra le acque cristalline e riemergere, scrollandosi i capelli con un gesto del collo. Seduzione, perché è bellissima. E battute: "Permettetemi una freddura... la cresta dell'onda", scrive in riferimento alla prima foto e ai suoi capelli. Dunque, nel secondo scatto, c'è spazio solo per la bellezza di Michelle Hunziker, che si mostra di profilo con indosso un meraviglioso bikini nero.

