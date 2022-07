Michelle Hunziker e Aurora, la foto che manda in tilt l'Italia: occhio al dettaglio

09 luglio 2022 a

a

a

Madre e figlia. Segni particoalri? Incantevoli, bellissime e simpaticissime. L'identikit di Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti, il cui legame è profondissimo, sincero, insomma sono protagoniste di un rapporto che probabilmente ogni madre ed ogni figlia vorrebbero avere.

Michelle Hunziker, mossa proibita: come "doma" Giovanni, scatti pazzeschi | Guarda

E tutto l'amore che Michelle prova per Aurora emerge anche da un semplice post su Instagram, un post pubblicato proprio sul profilo della Hunziker. Eccole, mamma e figlia, un selfie in macchina che le ritrae in uno strettissimo primo piano. A corredo, Michelle scrive: "Love you", ti amo. Aurora e Michelle più belle che mai, in una foto che forse più di tante altre fa emergere le loro somiglianze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.