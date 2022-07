Totti e Noemi, "ecco la foto del bacio": cosa c'è davvero dietro

18 luglio 2022 a

La somiglianza tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi è ormai cosa nota, eppure sono in molti a essere incappati in un clamoroso errore. Alcuni utenti del web hanno infatti scambiato l'ex moglie di Francesco Totti con la nuova fiamma. Come? In diversi hanno diffuso una foto che ritrae l'ex capitano della Roma mentre bacia una donna. In molti hanno affermato che si tratti di Noemi. Nulla di più falso, nello scatto - risalente a mesi fa - si vede la Blasi baciare l'ex marito.

Tutto è iniziato quando un profilo Instagram nominato appunto Noemi Bocchi ha condiviso la fotografia. Subito i fan hanno pensato si trattasse della nuova compagna e invece no. Per ora infatti né Totti né Noemi hanno confermato la relazione, ma le foto parlano chiaro. Due giorni prima l'annuncio della separazione tra la Blasi e l'ex capitano giallorosso, Totti è stato immortalato sotto casa della Bocchi.

I due si frequenterebbero già da tempo, ma hanno preferito tenere nascosta la relazione e smentire il divorzio. A febbraio non a caso alle voci di una crisi, la coppia è intervenuta smentendo ed etichettando il tutto come illazioni. Solo dopo la nota ufficiale, mesi dopo, la Blasi e Totti sono usciti allo scoperto.

