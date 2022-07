Sabrina Ferilli a letto con Francesco Totti, il video e la proposta indecente

18 luglio 2022 a

a

a

Non commenta Sabrina Ferilli la fine discussa del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Almeno non apertamente. L'attrice romana infatti ha ripubblicato un video che la vedeva fare una proposta scomoda all'ex capitano giallorosso. Nel filmato la showgirl è a letto con Totti e gli domanda: "Faresti uno spogliarello per me?". Immediata la replica: "Dipende". La clip risale al 2016, anno in cui la Ferilli ospitò il calciatore nello show House Party.

Ilary Blasi sfida tutti con queste foto bollenti: mentre gli avvocati sono a lavoro... | Guarda

Gli utenti però hanno trovato la ricondivisione alquanto strana, soprattutto perché arriva nei giorni in cui Totti e la Blasi sono al centro dell'attenzione. La domanda che tutti si chiedono è perché la Ferilli abbia ripubblicato il filmato. Secondo alcuni quella dell'attrice è stata una scelta per confermare la sua vicinanza e il suo sostegno all'ex calciatore.

Il clamoroso retroscena su Totti: cosa è successo al citofono di Noemi Bocchi...

Ma non è tutto, perché secondo diverse indiscrezioni la mamma di Totti, Fiorella, ha sempre desiderato vedere il figlio accompagnato proprio dalla Ferilli. Cosa ci sia davvero dietro non è dato sapersi, ma il video ripreso dalla Ferilli solleva sicuramente più di un sospetto. Soprattutto ora che con Ilary è finita. I due si sono detti addio dopo vent'anni di relazione, diciassette di matrimonio e tre figli.

"Ecco il bacio tra Totti e Noemi": spunta la foto, cosa c'è davvero dietro | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.